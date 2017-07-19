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            Lazio: Regione approva delibera per realizzazione casa della comunita' a Rebibbia

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 24 lug - Anche il carcere di Rebibbia avra' la sua Casa della Comunita'. La Giunta regionale del Lazio, su proposta del presidente Francesco Rocca, ha, infatti, votato la delibera con la quale si approva il protocollo d'intesa tra Dap (dipartimento Amministrazione penitenziaria), Asl Roma 2 e Regione Lazio, per la concessione ad uso gratuito dei locali del 'fabbricato A' del carcere di Rebibbia, per la realizzazione del Poliambulatorio 'Casa della Comunita' di Rebibbia'. Un progetto fortemente voluto dal presidente Rocca che, con il voto di ieri, finalmente potra' realizzarsi. 'La Casa della Comunita' di Rebibbia - sottolinea Francesco Rocca - e' un atto di civilta', voluto dalla nostra Giunta, non solo a tutela dei detenuti, ai quali va garantito un equo accesso alle cure sanitarie ma, soprattutto, di chi opera all'interno della struttura. Un luogo di cura all'interno di un carcere garantisce una convivenza piu' serena che agevola anche il processo di reinserimento sociale di chi si trova a scontare una pena. Quando mi sono insediato ho trovato una situazione sconcertante rispetto alla sanita' carceraria che e' un diritto costituzionale ed e', in particolar modo, lo specchio del livello di progresso civile di una comunita''.

            com-Dca.

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            S.S. Lazio 1,61 +2,22 13.35.47 1,59 1,61 1,59


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