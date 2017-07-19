Lazio: Regimenti, parifica ok indicatori bilancio e oltre 320 mln avanzo primario

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 16 lug - 'La parifica sancita oggi dalla Corte dei conti conferma il buongoverno della Regione Lazio portato avanti dalla giunta guidata dal Presidente Francesco Rocca attraverso l'importante lavoro dell'Assessore al Bilancio Giancarlo Righini. I risultati certificati dalla magistratura contabile segnano una discontinuita' con il passato e con le precedenti amministrazioni, con tutti gli indicatori di bilancio in positivo e oltre 320 milioni di avanzo primario, risorse che potranno essere utilizzate per nuovi investimenti sui territori e per l'abbassamento della pressione fiscale. Si tratta di un lavoro che sta restituendo alla Regione credibilita', stabilita' finanziaria e capacita' di programmazione. La parifica premia una gestione improntata a responsabilita', trasparenza e visione, capace di guardare al futuro della nostra Regione e dei nostri concittadini'. Cosi' Luisa Regimenti, assessore al Personale, alla Sicurezza urbana, agli Enti locali, alla Polizia locale e all'Universita' della Regione Lazio.

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