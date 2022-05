Lazio: recovery plan, prima Regione firma contratto sviluppo missione 6

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 30 mag - 'Il Lazio, come soggetto attuatore, e' la prima Regione ad aver sottoscritto il contratto istituzionale di sviluppo del Pnrr - Missione 6 e inviato al ministero della Salute per la controfirma del Ministro. Il contratto per un valore complessivo di oltre 673 milioni di euro'. Lo ha annunciato il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. 'Questo e' l'atto fondamentale per il rafforzamento della rete della sanita' territoriale. Ancora una volta il Sistema sanitario regionale si fa trovar pronto nel rispetto del cronoprogramma', ha aggiunto l'Assessore alla Sanita', Alessio D'Amato.

Dca

