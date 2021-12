Lazio: recovery plan e Fondi Ue, firmato protocollo per controllo appalti

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 23 dic - Rafforzare le attivita' di prevenzione e contrasto alla criminalita' organizzata per l'attuazione delle procedure di appalto relative al Pnrr e dei Programmi operativi 2014-2020 di Fesr, Fse, Feasr e del Piano Sviluppo e Coesione (Psc). Chiunque partecipi a bandi e gare previsti per appalto, autorizzazioni, concessioni e concessione di benefici economici sara' soggetto al controllo diretto della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e dalla Direzione Investigativa Antimafia. Questo, in sintesi, il cuore del protocollo che a Roma e' stato firmato dal Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, dal Procuratore Nazionale Antimafia, Federico Cafiero de Raho e dal direttore della Dia, Maurizio Vallone. Presente Il Ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese. Le parti si impegnano a rispettare la riservatezza su dati, informazioni e risultati delle attivita' oggetto del protocollo di cui siano venute, in qualsiasi modo, a conoscenza. La Regione dunque mettera' a disposizione, nel rispetto delle leggi, della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e della Direzione Investigativa Antimafia - con modalita' sicure e anche in forma telematica - elementi, dati e risultanze presenti nel proprio patrimonio informativo, ritenuti utili per lo svolgimento delle attivita' di controllo svolte dalla Dia dalla Dna. L'intesa ha valore di 3 anni ma puo' essere prorogata.

