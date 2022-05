Lazio: Recovery plan, al via programma gol da 89 mln su politiche attive lavoro

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 27 mag - Il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti ha presentato presso la Camera di Commercio di Roma il nuovo programma "Garanzia di occupabilita' dei lavoratori (GOL)" nell'ambito della riforma delle politiche attive del lavoro prevista dal Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza. La dotazione finanziaria per il 2022 e' di 83,7 milioni di euro, a cui sono state aggiunte, in una logica di programmazione unitaria, circa 5,3 milioni a valere sul Fse+ per finanziare le misure dei Tirocini e della Formazione per lavoratori imprese in crisi, arrivando cosi' a una dotazione complessiva del Piano pari a 89 milioni circa. L'obiettivo e' di raggiungere 57.120 beneficiari potenziali entro dicembre 2022, di cui 15.232 coinvolti in attivita' di formazione. Di questi ultimi, inoltre, 5.712 saranno coinvolti in formazione per il rafforzamento delle competenze digitali.

