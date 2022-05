Lazio: Recovery plan, al via programma gol da 89 mln su politiche attive lavoro -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 27 mag - Sono partite le prime comunicazioni destinate ai potenziali beneficiari del programma GOL, propedeutiche all'invio delle convocazioni con appuntamento. I beneficiari, dopo essere stati presi in carico dai Centri per l'Impiego (CPI) e aver svolto una fase di assessment, saranno suddivisi sulla base di cinque Percorsi a seconda delle loro caratteristiche personali, tenuto conto della "distanza dal mercato del lavoro", delle esigenze in termini di potenziamento delle competenze, nonche' rispetto alle caratteristiche socio-economiche di partenza. Il PAR del Programma GOL costituisce anche un'importante occasione per completare il processo di riorganizzazione e di potenziamento della rete dei servizi pubblici per il lavoro nel Lazio.

