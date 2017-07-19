Lazio: pubblicato l'avviso per i buoni servizio riguardanti i servizi educativi

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 lug - La Regione Lazio ha pubblicato l'avviso pubblico per i buoni servizio finalizzati al pagamento delle rette dei servizi educativi, rivolto ai nuclei familiari. 'Dopo quello riservato ai soggetti erogatori dei servizi educativi, sono felice di annunciare la pubblicazione di questo avviso, finalizzato all'abbattimento dei costi della retta di frequenza dal 1 settembre 2026 al 31 luglio 2027, per i minori di eta' compresa tra 3 mesi e 36 mesi non compiuti al 31/12/2026. Un avviso finanziato con risorse che ammontano complessivamente a 15 milioni di euro, con un incremento di 5 milioni rispetto all'ultimo avviso e l'innalzamento della soglia ISEE per la partecipazione, che passa da 30.000 a 40.000 euro. Un avviso che conferma l'impegno della Regione Lazio nel supportare le famiglie e garantire un accesso migliore ai servizi educativi', dichiara l'assessore all'Inclusione sociale e ai Servizi alla persona della Regione Lazio, Massimiliano Maselli.

com-Dca.

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