Lazio: pubblicato il nuovo bando a sostegno comparto lattiero-caseario Regione

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 lug - L'assessorato all'Agricoltura e alla Sovranita' alimentare della Regione Lazio ha pubblicato il nuovo bando 'Fresco Lazio 2026', misura destinata a incentivare acquisto e consumo di latte fresco bovino prodotto nel territorio regionale. Il provvedimento e' rivolto agli operatori della ristorazione, della trasformazione e del commercio alimentare e prevede un contributo a fondo perduto di 0,75 euro per ogni litro di latte fresco del Lazio acquistato, per un importo compreso tra un minimo di 500 e un massimo di 5.000 euro per ciascuna impresa. ''Con Fresco Lazio 2026 - spiega l'assessore Giancarlo Righini - interveniamo concretamente a sostegno di una filiera strategica per l'agricoltura e l'economia della nostra regione. Mettiamo a disposizione 1,5 milioni di euro con un duplice obiettivo: sostenere la domanda di latte fresco prodotto nel Lazio e, attraverso questa, tutelare il lavoro e il reddito dei nostri allevatori e delle imprese del comparto. Scegliere un prodotto del Lazio significa sostenere un'intera filiera, creare valore sul territorio e difendere 'identita' del nostro sistema agroalimentare e consumare prodotti di qualita''.

com-Dca.

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