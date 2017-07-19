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            Lazio: pubblicato avviso per rafforzare l'offerta formativa per innovazione

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 23 lug - Oltre 94milioni di euro per rafforzare l'offerta formativa nei settori chiave dell'economia del Lazio e rispondere concretamente alla domanda delle imprese all'insegna dell'innovazione e della digitalizzazione. Questi i tratti salienti del bando pubblicato dalla Regione per l'integrazione e il potenziamento degli interventi del PAR GOL Lazio. 'L'avviso - spiega l'assessore al Lavoro, alla Scuola, alla Formazione, alla Ricerca, al Merito e all'Urbanistica della Regione Lazio, Alessandro Calvi - e' stato messo in campo dopo un lungo ed attento lavoro finalizzato ad introdurre elementi di novita' che, basandosi sul concetto di rete, possano integrare la formazione con le effettive esigenze del mercato e delle imprese partendo dalle ambizioni e dalle caratteristiche della persona offrendo percorsi personalizzati di ingresso o reingresso nel mercato del lavoro e rafforzando le competenze attraverso percorsi di qualificazione, riqualificazione o di aggiornamento professionale. Ogni percorso, inoltre, vedra' una formazione mirata all'acquisizione di competenze digitali oggi ritenute fondamentali'.

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            (RADIOCOR) 23-07-26 16:55:06 (0629)PA 5 NNNN

              
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            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            S.S. Lazio 1,575 -7,89 17.35.00 1,575 1,71 1,69


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