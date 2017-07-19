Lazio: pubblicata la graduatoria degli aventi diritto al voucher sport 2026

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 lug - E' stata pubblicata la graduatoria degli aventi diritto ai Voucher Sport 2026 della Regione Lazio, il contributo da 500 euro destinato ai giovani tra i 6 e i 18 anni per sostenere la pratica sportiva presso associazioni e societa' accreditate sul territorio regionale. L'edizione 2026 conferma e supera il grande successo registrato lo scorso anno, facendo segnare numeri senza precedenti: sono infatti oltre 117mila le domande risultate idonee, a fronte delle circa 47mila registrate nel 2025. Di fronte a una richiesta cosi' ampia, la Regione Lazio si e' immediatamente attivata per incrementare le risorse inizialmente previste dal programma finanziato attraverso il Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+), portando la dotazione economica dai 9 milioni di euro iniziali a 19 milioni di euro, con l'obiettivo di accogliere il maggior numero possibile di richieste.

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