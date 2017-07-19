Lazio: pubblicata la graduatoria degli aventi diritto al voucher sport 2026 -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 lug - 'Il numero delle domande ricevute rappresenta un risultato straordinario e conferma la bonta' di una misura nella quale abbiamo creduto fin dal primo giorno. E' la dimostrazione di quanto questo intervento sia atteso e necessario per le famiglie del Lazio'. Lo ha dichiarato l'assessore allo Sport della Regione Lazio, Elena Palazzo. 'Si tratta di un investimento senza precedenti che rende il Lazio la prima regione italiana ad aver messo in campo un'operazione di questa portata a sostegno dello sport e delle famiglie', ha aggiunto l'assessore.

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