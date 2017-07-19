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            Lazio: pubblicata graduatoria 'Lazio sentinel 2030' un milione di euro in piu'

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 giu - Pubblicata sul BURL della Regione Lazio la graduatoria della manifestazione di interesse 'Lazio Sentinel 2030', finanziata con le risorse del Programma Fesr Lazio 2021-2027 per rafforzare la dotazione tecnologica nell'ambito della sicurezza urbana dei Comuni di Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo e Roma Capitale limitatamente ai Municipi IV e X. Al fine di consentire il finanziamento di tutte domande e' stato deciso di incrementare la dotazione iniziale prevista di un milione di euro per un totale di due milioni di euro di finanziamento.

            Nello specifico, sono stati assegnati 205mila euro a Viterbo, 223mila euro a Frosinone, 206mila euro a Rieti, 500mila euro a Latina, 865mila euro a Roma Capitale. com-Dca.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 28-06-26 15:18:42 (0285)PA 5 NNNN

              
            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            S.S. Lazio 1,525 +2,35 17.35.00 1,48 1,535 1,535


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