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            Notizie Radiocor

            Lazio: pubblicata graduatoria 'Lazio sentinel 2030' un milione di euro in piu' -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 giu - Le risorse saranno destinate all'acquisto e all'installazione di attrezzature hardware per la sicurezza del territorio (come telecamere di videosorveglianza, droni, colonnine Sos, Installazione pali intelligenti completi di telecamere), acquisto ed installazione di nuovi software (come quelli per la gestione del tracciato video, per la gestione degli interventi di emergenza, software di analisi IA); progettazione e installazione di una rete di interoperabilita' con le banche dati delle Forze dell'ordine; progettazione, installazione e integrazione della sala di controllo; servizi informatici per le competenze digitali del personale, degli operatori della polizia locale e delle forze dell'Ordine.

            com-Dca.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 28-06-26 15:19:21 (0286)PA 5 NNNN

              
            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            S.S. Lazio 1,525 +2,35 17.35.00 1,48 1,535 1,535


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