Lazio, protocollo con Unioncamere per rilancio del turismo - FOCUS -4

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 01 set - 'La Regione mette al centro il turismo come leva fondamentale di sviluppo e lo fa con questo Protocollo che Unioncamere Lazio sottoscrive e condivide. Siamo da sempre convinti che il settore turistico costituisca un asset fondamentale della nostra economia; e lo dimostrano le numerose iniziative che Unioncamere Lazio mette da anni in campo per far crescere e conoscere a livello internazionale le bellezze naturali, storiche e le eccellenze enogastronomiche della nostra Regione. In questa fase delicata per la situazione della pandemia, nella quale si apre un concreto spiraglio per la ripresa, troviamo anche da parte delle istituzioni territoriali terreno fertile per aiutare e accompagnare in maniera ragionata il cammino del comparto turistico verso l'uscita dalla crisi e il ritorno alla normalita'. E' un momento particolarmente propizio per il sistema camerale regionale chiamato a collaborare con la Regione su un tema cosi' importante', ha dichiarato il Presidente di Unioncamere Lazio, Lorenzo Tagliavanti.

