Lazio, protocollo con Unioncamere per rilancio del turismo - FOCUS -3

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 01 set - 'Mettiamo in campo una collaborazione su piu' fronti: per iniziative e workshop che stimolino l'incontro tra la domanda internazionale e l'offerta turistica regionale e attivita' di promozione territoriale mirate, attraverso pubblicazioni e contenuti da veicolare sui canali social, che facciano conoscere le eccellenze e le specificita' del Lazio in ambito nazionale e internazionale. Vogliamo fornire alle imprese turistiche e a tutta la filiera un sostegno concreto e una programmazione a lungo respiro, con il Piano turistico triennale, per costruire insieme nuove politiche di sviluppo turistico all'insegna della qualita', della sostenibilita' e del benessere per rilanciare il brand Roma e Lazio', ha spiegato l'Assessore al Turismo ed Enti locali, Valentina Corrado.

