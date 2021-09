Lazio, protocollo con Unioncamere per rilancio del turismo - FOCUS -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 01 set - 'La collaborazione tra la nostra amministrazione e il sistema camerale del Lazio parte da lontano e cosi' rafforziamo la sinergia con Unioncamere Lazio su un settore strategico, leva di sviluppo fondamentale, come il turismo. Il Protocollo ci consente, da oggi in poi, di pianificare iniziative congiunte di sviluppo e promozione dell'offerta turistica regionale mettendo a sistema azioni che possano incrementare le capacita' attrattive dei territori del Lazio. La sinergia tra istituzioni e' fondamentale in questa fase della ripartenza che ci vede tutti impegnati per far ripartire e rafforzare il sistema economico del nostro territorio'. Ha dichiarato il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, in occasione dell'approvazione dello schema.

Dca

(RADIOCOR) 01-09-21 11:39:13 (0241)PA 5 NNNN