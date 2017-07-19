Lazio: Pronto soccorso, accordo Regione-sindacati riparto 65 mln indennita' comparto

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 mar - La Regione Lazio e le organizzazioni sindacali Cisl Fp, Fials, Nursind e Nursing Up hanno firmato l'accordo sulla ripartizione delle risorse per le indennita' del comparto del personale di Pronto soccorso da destinare per le annualita' 2023, 2024 e 2025. L'accordo sblocca oltre 65 milioni di euro, di cui oltre 41 milioni di arretrati (per un massimo di complessivi 17mila e 600 euro pro capite relativi al triennio 2023/24/25). Nello specifico - comunica la Regione - gli oltre 65 milioni di euro sono cosi' distribuiti: 9,6 milioni per il secondo semestre del 2023; 14,7 milioni per il 2024; 17,3 milioni per il 2025; 19,8 milioni per il 2026. Sempre per il 2026, il presidente Rocca ha deciso di assegnare ulteriori risorse pari a 3,7 milioni di euro dal bilancio regionale, che verranno liquidate in forma una tantum con decorrenza mensile quale riconoscimento del disagio a cui sono sottoposti i dipendenti nell'ambiente lavorativo dei servizi di Pronto soccorso. I valori pro-capite delle indennita' che le aziende ospedaliere e sanitarie del Lazio inizieranno a erogare, sono differenziati in base alle figure professionali, secondo criteri che tengono in considerazione la responsabilita' diretta, la presa in carico dei pazienti e le procedure operative. Fermo restando il monte complessivo delle risorse attribuite a ogni azienda, a ciascun operatore di Pronto soccorso verranno corrisposti (con ratei mensili) fino a circa 6mila 700 euro in piu' rispetto all'anno precedente.

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