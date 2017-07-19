Lazio: presentato piano strategico sviluppo socioeconomico del cratere sismico

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 24 apr - La Regione Lazio ha presentato oggi il Piano strategico di sviluppo socioeconomico del Cratere Laziale, uno strumento che consente alle aree del reatino, particolarmente colpite dagli eventi sismici del 2016, di dotarsi di una solida base di partenza per il rilancio del territorio attraverso una serie di asset strategici e nuove 'alleanza territoriali'. Con investimenti per oltre 288 milioni di euro, ai quali si aggiungono ulteriori risorse provenienti dai fondi Por Fesr, si interverra' su diversi ambiti: dal turismo, con lo sviluppo di cammini e ciclovie, all'economica, con il rafforzamento del Biodistretto Alto Lazio, fino al potenziamento del sistema universitario di Rieti. Inoltre, il Piano prevede il rilancio di aree strategiche come il Terminillo e azioni concrete per il territorio come il contrasto dello spopolamento, attraverso strumenti di housing sociale.

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