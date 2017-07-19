Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Lazio: presentato piano strategico sviluppo socioeconomico del cratere sismico -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 24 apr - 'Il Piano strategico di sviluppo socioeconomico del Cratere e' solido e concreto punto di partenza, che le zone duramente colpite dai sismi del 2016 aspettavano da troppo tempo. Ora, finalmente, c'e' uno strumento lungimirante in grado di rafforzare l'economia del reatino. Grazie al Piano saranno attratti investimenti per uno sviluppo basato sul presente e proiettato al futuro. In questo senso, contiamo anche di arginare lo spopolamento dell'Appennino laziale'. Lo ha dichiarato l'assessore alle Politiche di ricostruzione della Regione Lazio, Manuela Rinaldi. 'Voglio sottolineare che il Piano e' frutto di un lavoro condiviso; di un lavoro nato e ispirato dal territorio, che ha visto impegnati i sindaci, i tecnici, e non solo. A tutti loro va il mio ringraziamento', ha concluso Rinaldi.

            com-Dca.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 24-04-26 15:04:34 (0464)PA 5 NNNN

              
            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            S.S. Lazio 1,405 -2,09 16.07.01 1,395 1,435 1,435


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.