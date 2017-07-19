Lazio: presentato piano strategico sviluppo socioeconomico del cratere sismico -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 24 apr - 'Il Piano strategico di sviluppo socioeconomico del Cratere e' solido e concreto punto di partenza, che le zone duramente colpite dai sismi del 2016 aspettavano da troppo tempo. Ora, finalmente, c'e' uno strumento lungimirante in grado di rafforzare l'economia del reatino. Grazie al Piano saranno attratti investimenti per uno sviluppo basato sul presente e proiettato al futuro. In questo senso, contiamo anche di arginare lo spopolamento dell'Appennino laziale'. Lo ha dichiarato l'assessore alle Politiche di ricostruzione della Regione Lazio, Manuela Rinaldi. 'Voglio sottolineare che il Piano e' frutto di un lavoro condiviso; di un lavoro nato e ispirato dal territorio, che ha visto impegnati i sindaci, i tecnici, e non solo. A tutti loro va il mio ringraziamento', ha concluso Rinaldi.

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