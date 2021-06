Lazio: Open innovation center, consiglio regionale approva la legge

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 09 giu - Via libera oggi in consiglio regionale alla legge che promuove la diffusione nel Lazio degli Open Innovation Center. Lo scopo e' quello di diffondere l'innovazione aperta in cui le imprese scelgono di ricorrere anche a soluzioni esterne, provenienti da universita', istituti di ricerca, start up, consulenti. Sono previsti accordi con Comuni, Universita', associazioni di categoria e di impresa per l'eventuale concessione in comodato d'uso o a titolo agevolato di immobili disponibili, anche riqualificando aree industriali dismesse o inutilizzate. A disposizione per queste azioni 3 milioni di euro per il triennio 2021-2023. 'Questa legge regionale e' un provvedimento importante per l'ecosistema produttivo della nostra Regione - ha dichiarato l'assessore regionale allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Universita', Ricerca, Start-Up e Innovazione, Paolo Orneli - perche' promuove un cambiamento fondamentale, il passaggio alla Open Innovation, portando cosi' le imprese del Lazio, specie le piu' piccole, ad aprirsi a forme stabili e strutturate di collaborazione con il mondo dell'alta formazione e della ricerca e con player industriali di maggiori dimensioni'.

