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            Lazio: oltre 1,5 mln a Comuni per abbattimento delle barriere architettoniche

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 giu - Il Lazio punta a essere una Regione accessibile a tutti e a raggiungere il numero piu' alto dei Comuni dotati dei Piani di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA). E' questo l'obiettivo della delibera approvata dalla giunta del Lazio, presieduta dal presidente Francesco Rocca, su proposta dell'assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilita' e alle Infrastrutture, Manuela Rinaldi. Le risorse destinate ai Comuni del Lazio per la redazione dei Piani ammontano a oltre 1,5 milioni di euro e saranno ripartite in tre classi demografiche. Alla classe 1 per i Comuni con oltre 20mila abitati, andranno risorse per 12.500 euro; alla classe 2 per i Comuni con una popolazione tra 5mila e 20mila abitanti, fondi per 10mila euro e alla classe 3 7.500 euro di fondi per i Comuni fino a 5mila abitanti.

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            (RADIOCOR) 21-06-26 12:09:02 (0165)PA,IMM,INF 5 NNNN

              
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            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            S.S. Lazio 1,555 -2,20 17.35.05 1,545 1,605 1,605


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