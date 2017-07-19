Lazio: oltre 1,5 mln a Comuni per abbattimento delle barriere architettoniche -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 giu - L'obiettivo e' completare la programmazione entro il 2027 e istituire il Registro regionale dei Piani di eliminazione delle barriere architettoniche, uno strumento fondamentale per dare piena attuazione alla normativa nazionale che prevede l'adozione dei PEBA da parte delle amministrazioni locali. 'La nostra missione e' quella di avere territori senza barriere architettoniche. Questa rimodulazione, oltre all'aumento dei contributi, ci consente di aiutare anche i piccoli Comuni, in modo da renderli piu' accessibili. Il sostegno della Giunta Rocca non significa solo rispettare un obbligo normativo, ma soprattutto investire in una nuova cultura della progettazione degli spazi pubblici, mettendo al centro le persone. Con questo atto colmiamo ritardi storici e rendiamo, di fatto, strutturale l'abbattimento delle barriere architettoniche in tutto il Lazio', ha spiegato l'assessore Manuela Rinaldi.

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