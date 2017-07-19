Lazio: ok programma regionale previsione e prevenzione su Protezione civile

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 lug - La giunta regionale del Lazio, su proposta dell'assessore alle Politiche abitative, alle Case popolari, alle Politiche del mare e alla Protezione Civile. Pasquale Ciacciarelli, ha approvato il programma regionale di previsione e prevenzione in materia di Protezione civile. Il Programma triennale rappresenta uno strumento fondamentale per garantire una corretta pianificazione delle attivita' e delle iniziative che la Regione Lazio intende intraprendere per lo sviluppo del sistema regionale di Protezione civile. Attraverso una programmazione triennale, infatti, si assicura l'aggiornamento dei piani vigenti e l'introduzione di nuovi strumenti. L'obiettivo e' rendere il sistema regionale di Protezione civile innovativo, efficiente e in grado di gestire le situazioni di rischio presenti sul territorio.

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