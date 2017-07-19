Lazio: ok giunta al nuovo piano regionale di gestione dei rifiuti

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 apr - Avviare il Lazio, per la prima volta, alla chiusura del ciclo regionale dei rifiuti, prevedendo la completa autosufficienza per il trattamento e lo smaltimento, 13 anni dopo la cessazione dei conferimenti presso la discarica di Malagrotta, la cui chiusura, senza prevedere un'alternativa, aveva messo in crisi tutto il sistema di gestione dei rifiuti. E' questo l'obiettivo ambizioso contenuto nel nuovo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR Lazio 2026-2031) approvato dalla giunta regionale, che ora dovra' passare l'iter legislativo in consiglio regionale. Con il programma PR FESR LAZIO 2021-2027 la Regione Lazio ha investito l'importo di 60 milioni di euro per promuovere l'economia circolare, migliorare e innovare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, ammodernare e creare nuove linee di trattamento e riciclo dei materiali raccolti, finanziare interventi per ammodernare e potenziare la rete di raccolta differenziata e gli impianti di riciclo. Per ottimizzare la gestione, il Piano supera la divisione in 5 ambiti provinciali istituendo 2 nuovi Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) e mira ad efficientare il sistema impiantistico per raggiungere l'obiettivo del 72,3% di raccolta differenziata entro il 2031 e la riduzione del 6% di rifiuti.

com-Dca.

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