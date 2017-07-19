Lazio: ok case comunita' Sperlonga, Terracina, San Felice Circeo e Sabaudia

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 set - Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, insieme con la direttrice generale della Asl di Latina, Sabrina Cenciarelli, e le Autorita' civili e militari, ha inaugurato le Case della Comunita' di Sperlonga, Terracina, San Felice Circeo e Sabaudia. Si tratta di quattro nuove strutture strategiche, con un investimento di oltre sei milioni di euro derivanti da fondi PNRR, che rafforzano ulteriormente l'offerta di servizi di prossimita' al fine di garantire una risposta efficace ai bisogni sanitari e sociosanitari della popolazione attraverso la presa in carico integrata della persona, con particolare attenzione ai cittadini cronici, fragili e con bisogni complessi.

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