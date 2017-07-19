Lazio: ok case comunita' Sperlonga, Terracina, San Felice Circeo e Sabaudia -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 set - A pieno regime le nuove strutture offriranno attivita' ambulatoriali generiche e visite ambulatoriali specialistiche, continuita' assistenziale, visite infermieristiche e sociosanitarie domiciliari, assistenza nell'ambito della disabilita', della salute mentale e dei disturbi cognitivi. E, ancora, valutazioni geriatriche e fisiatriche in tema di cronicita', demenze e disabilita'; assistenza domiciliare integrata e attivita' ambulatoriali di medicina generale e pediatria per la definizione di progetti individualizzati. Sono previsti, inoltre, servizi di telemedicina e attivita' di psicologia clinica. Piu' in generale, le nuove Case della Comunita' garantiranno anche accompagnamento, orientamento e informazione delle famiglie oltre ad attivita' di promozione della salute, prevenzione e diagnosi precoce.

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