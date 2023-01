Lazio: ok al piano di transizione ecologica da 5,9 mld - FOCUS

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 gen - La Regione Lazio e' la prima in Italia ad aver approvato il Piano regionale di Transizione Ecologica (PTE). L'ok al provvedimento, proposto con delibera dell'Assessorato alla Transizione Ecologica e Trasformazione Digitale, e' stato espresso nell'ultima giunta regionale. Il PTE e' un documento che in circa 100 pagine serve a programmare la spesa pubblica per il raggiungimento degli obiettivi globali di sostenibilita' da qui ai prossimi anni e fino al 2050 per un totale di 5,9 miliardi complessivi, di cui 4,6 miliardi della programmazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e Piano Nazionale di Coesione (PNRR-PNC) e 1,3 miliardi di fondi europei (FESR, FEASR, FSE+).

