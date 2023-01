Lazio: ok al piano di transizione ecologica da 5,9 mld - FOCUS -3

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 gen - Il PTE regionale e' stato inoltre sottoposto in via preliminare alla prima Assemblea Civica del Lazio, organizzata dall'ong "Rinascimento Green" e altre associazioni ambientaliste e sigle della societa' civile, le cui osservazioni sono state recepite nel provvedimento approvato ieri dall'Istituzione regionale. Il PTE delinea il contesto delle norme nazionali e internazionali sulla transizione ecologica coniugandolo con le esigenze e competenze presenti sui territori censite grazie al bando di idee 'Lazio in Transizione', che ha raccolto 479 proposte progettuali in otto macroaree tematiche (idrogeno; smartgrid, mobilita' elettrica e accumuli; gestione della risorsa idrica; economia circolare; patrimonio naturale/biodiversita'; cura del territorio, aree dismesse e aree a rischio; comunita' energetiche; agrifotovoltaico).

