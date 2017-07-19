Lazio: ok a investimenti in edilizia sanitaria e tecnologie per 153,8 milioni -2-
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 9 apr - 'Stiamo investendo sia nelle grandi tecnologie come gli acceleratori lineari e i sistemi Pet-Tc, che nelle dotazioni di uso quotidiano, fondamentali per migliorare la qualita' dell'assistenza in tutte le strutture - ha aggiunto il presidente della Regione Lazio -. Parallelamente, proseguiamo nel potenziamento infrastrutturale, con interventi mirati che renderanno i nostri ospedali piu' moderni, funzionali e accessibili. Particolare attenzione - sottolinea - e' stata dedicata all'ampliamento dell'offerta di radioterapia e al rafforzamento della diagnostica avanzata, con investimenti strategici presso importanti realta' come il Policlinico Umberto I e l'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini.
Questo piano rappresenta un utilizzo responsabile e lungimirante degli avanzi di amministrazione che vengono reinvestiti interamente per la salute dei cittadini. Il nostro obiettivo e' costruire una sanita' pubblica sempre piu' moderna, equa e vicina ai bisogni delle persone', ha concluso Rocca.
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