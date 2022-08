Lazio: occupazione, pubblicato bando "Patto tra generazioni" - FOCUS

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 02 ago - Pubblicato oggi sul sito della Regione Lazio il bando "Patto tra generazioni - Incentivi per il ricambio generazionale nel lavoro e nell'impresa" da sette milioni di euro, finanziato dal Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021- 2027 - Priorita' "Giovani" . L'avviso, alla sua seconda edizione, si colloca nell'ambito delle 21 azioni di Politica Attiva condivise dalla Giunta regionale con le Parti Sociali nel Protocollo per le Politiche Attive del Lavoro sottoscritto a marzo del 202. In particolare, con tale misura si vuole continuare ad intervenire sull'inserimento lavorativo e occupazionale con interventi rivolti sia alle persone che al sistema delle imprese, sostenendo l'accesso al mercato del lavoro.

