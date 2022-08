Lazio: occupazione, pubblicato bando "Patto tra generazioni" - FOCUS -3

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 02 ago - In particolare, il bando prevede un incentivo fino a 16mila euro nell'ipotesi in cui il ricambio generazionale avvenga tra lavoratore/lavoratrice senior con un periodo compreso fra 12 mesi e 24 mesi al raggiungimento del requisito pensionistico e il/la giovane neo assunto/a di eta' massima di 35 anni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ivi compreso il contratto di apprendistato. C'e' poi un incentivo fino a 11mila euro nell'ipotesi in cui il ricambio generazionale avvenga tra lavoratore/lavoratrice senior con un periodo fino a 12 mesi al raggiungimento del requisito pensionistico e il/la giovane neo assunto/a di eta' massima di 35 anni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ivi compreso il contratto di apprendistato.

Infine, un incentivo fino a 11mila euro per l'imprenditore/trice, il/la professionista o il/la dipendente di eta' massima di 35 anni interessato/a al subentro l'imprenditore/trice di microimprese, imprese familiari, studi professionali, botteghe storiche con un periodo di 12 mesi dal raggiungimento del requisito pensionistico. Le risorse sono disponibili ad accesso continuo attraverso procedura "on demand", fino all'esaurimento dei fondi in base all'ordine di ricevimento delle richieste di contributo per ciascuna tipologia di incentivo e verranno istruite a cadenza mensile.

Dca

