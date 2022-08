Lazio: occupazione, pubblicato bando "Patto tra generazioni" - FOCUS -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 02 ago - L'obiettivo dell'avviso pubblico "Patto tra generazioni - Incentivi per il ricambio generazionale nel lavoro e nell'impresa" e' quello di rendere piu' efficace la misura senza gravare sulle imprese in termini di maggiori oneri burocratici, sostenendo cosi' - con piu' incisivita' - la positiva ripresa delle dinamiche occupazionali del territorio in atto, favorendo sia la creazione di opportunita' concrete per coloro che si affacciano per la prima volta sul mercato del lavoro sia un corretto e positivo ricambio generazionale nelle posizioni lavorative operanti nelle singole realta' imprenditoriali. La Regione Lazio, in funzione delle dimensioni della domanda di incentivi si riserva la facolta' di incrementare la dotazione finanziaria dell'avviso.

Dca

(RADIOCOR) 02-08-22 17:20:10 (0497)PA 5 NNNN