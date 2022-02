Lazio: nasce zona logistica semplificata con porti e Comuni connessi - FOCUS -4

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 08 feb - Alla Zls sono associati alcuni obiettivi strategici. Innanzitutto si punta a sviluppare nuovi investimenti da parte delle piccole e medie imprese locali in vari settori di riferimento dell'economia regionale, come ad esempio l'agroalimentare, l'automotive, o il packaging, i servizi per la nautica da diporto e la cantieristica navale. La Ztl vuole attirare investimenti di nuovi operatori in grado di assorbire la mano d'opera in uscita da settori in crisi o soggetti a pesanti ristrutturazioni o di incrementare i livelli di occupazione.

Promuovere la realizzazione delle opere infrastrutturali di collegamento tra i porti del Lazio e tali piattaforme logistiche, favorendo in tal modo lo sviluppo in chiave ecosostenibile dei trasporti (riducendo i tempi di percorrenza) nonche' lo sviluppo e l'integrazione dei corridoi trasversali Tirreno/Adriatici. Altro obiettivo e' attivare le azioni infrastrutturali e funzionali necessarie perche' il territorio regionale acquisisca un ruolo logistico-infrastrutturale centrale all'interno dei flussi di trasporto di merci e passeggeri al livello locale, nazionale ed internazionale. Lo scopo e' anche di ricostruire un'identita' "marittima" adeguata al suo sviluppo costiero, in grado di produrre sinergia tra aree costiere ed aree interne, connettendo efficacemente il territorio interessato e creando tutte quelle sinergie istituzionali, imprenditoriali e di servizio utili alla caratterizzazione del Lazio come regione che sul mare e dal mare puo' fondare una parte rilevante del proprio sviluppo economico ed occupazionale, rilanciando la Blue Economy.

Dca

(RADIOCOR) 08-02-22 14:51:08 (0434)PA,INF 5 NNNN