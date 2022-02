Lazio: nasce zona logistica semplificata con porti e Comuni connessi - FOCUS -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 08 feb - 'I Comuni potranno essere tra i principali beneficiari delle misure previste dal Piano di Sviluppo Strategico - ha detto Mauro Alessandri, Assessore Lavori Pubblici e Tutela del Territorio, Mobilita' della Regione Lazio - L'attrazione di nuovi investimenti ha come obiettivo quello di generare ricadute economiche e occupazionali immediate sui territori di insediamento, innescando fattori di sviluppo quali la domanda di ricerca, di innovazione e di formazione qualificata con cui le amministrazioni locali possono interagire. Il rafforzamento degli aspetti infrastrutturali, con particolare riferimento alle connessioni ferroviarie e stradali previste dal piano regionale per Mobilita', Trasporti e Logistica portera' benefici che vanno ben oltre il sistema logistico: dal decongestionamento dei centri abitati, liberati dal traffico di attraversamento dei mezzi pesanti, al miglioramento della qualita' dell'aria, con quote di traffici spostate dalla gomma al ferro; nuove infrastrutture, il cui utilizzo puo' estendersi anche al traffico veicolare, aprendo nuove direttrici territoriali dello sviluppo economico, rendendo servizi e aree produttive piu' accessibili. Si tratta dunque di un passaggio epocale per la crescita infrastrutturale ed economica della nostra regione', ha concluso l'assessore regionale.

