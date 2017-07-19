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            Lazio: nasce l'accademia delle arti e dei mestieri Corrado Pani

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 lug - La Regione Lazio rafforza il proprio impegno a favore delle nuove generazioni con l'istituzione dell'Accademia delle Arti e dei Mestieri 'Corrado Pani', il nuovo percorso di alta formazione destinato ai giovani tra i 18 e i 29 anni, finanziato con 4,8 milioni di euro attraverso il Programma Regionale FSE+ 2021-2027. L'Accademia, intitolata al celebre attore Corrado Pani, offrira' un percorso triennale finalizzato alla formazione di figure professionali nei settori culturali, artistici e creativi, con un'offerta didattica costruita in stretto raccordo con il sistema produttivo regionale. Saranno cinque i profili formativi previsti: recitazione teatrale, regia teatrale, sceneggiatura teatrale, tecnico dello spettacolo dal vivo e macchinista teatrale. Il progetto sara' realizzato da LAZIOcrea, societa' in house della Regione Lazio.

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            (RADIOCOR) 25-07-26 12:36:15 (0233)PA 5 NNNN

              
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            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            S.S. Lazio 1,58 +0,32 17.35.01 1,58 1,62 1,59


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