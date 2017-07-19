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            Lazio: nasce 'Lazio senza glutine', la guida multilingue per turisti e cittadini

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 lug - Sei istituti alberghieri coinvolti, circa 700 studenti formati, oltre 80 attivita' di ristorazione coinvolte, due convegni medico-scientifici con 200 partecipanti e una rete di iniziative territoriali dedicate a informazione, consulenza e sicurezza alimentare. Sono i principali risultati del progetto 'Lazio senza glutine: inclusione, formazione e informazione', presentati oggi presso il Consiglio regionale del Lazio durante la conferenza stampa organizzata da AIC Lazio APS, con la partecipazione dei rappresentanti della Regione, del Consiglio regionale, di ARSIAL e di medici e ricercatori esperti nella gestione della celiachia. Il progetto, promosso da Regione Lazio e ARSIAL in collaborazione con AIC Lazio e realizzato tra gennaio e luglio 2026, ha tradotto in attivita' concrete alcuni degli obiettivi della legge regionale n. 7 del 2025: formazione dei futuri professionisti della ristorazione, aggiornamento degli operatori economici, diffusione delle corrette procedure per prevenire le contaminazioni e maggiore consapevolezza tra cittadini e famiglie.

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            (RADIOCOR) 25-07-26 17:14:18 (0345)SAN,FOOD,PA 5 NNNN

              
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            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            S.S. Lazio 1,58 +0,32 17.35.01 1,58 1,62 1,59


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