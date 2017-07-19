Lazio: nasce 'Lazio senza glutine', la guida multilingue per turisti e cittadini -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 lug - Nel Lazio sono oltre 28mila le persone con diagnosi di celiachia. A livello nazionale, si stima che la patologia interessi circa l'1 per cento della popolazione. Il bilancio regionale vigente autorizza 500mila euro per le politiche per l'inclusione delle persone celiache nel 2026 e ne prevede complessivamente 240 mila nel 2027. Nel corso della conferenza e' stata presentata anche la Guida on-line 'Lazio senza glutine' per l'estate, uno strumento multilingue rivolto alle persone con celiachia, alle famiglie e ai visitatori che scelgono il Lazio per le proprie vacanze. La pubblicazione indica gli eventi dedicati alle persone con celiachia e conta complessivamente 303 strutture di ristorazione e pubblici esercizi aderenti al programma Alimentazione Fuori Casa (AFC) dell'Associazione Italiana Celiachia (AIC), distribuite nelle cinque province del Lazio, e punta a rafforzare la cultura dell'accoglienza e della preparazione sicura degli alimenti.

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