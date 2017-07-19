Lazio: Moody's migliora il rating della Regione da Baa3 a Baa2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 02 dic - Moody's ha annunciato un nuovo miglioramento del rating della Regione Lazio, che passa da Baa3 a Baa2 con outlook stabile. E' il secondo upgrade in pochi mesi e conferma la solidita' del percorso intrapreso dall'Amministrazione regionale, sostenuto da una gestione piu' efficace del bilancio, della sanita' e del debito. L'agenzia riconosce un andamento operativo solido, entrate stabili, una struttura del debito piu' snella e un'elevata probabilita' di supporto statale in caso di necessita'. Il nuovo giudizio accresce la reputazione del Lazio e ne rafforza la posizione come istituzione affidabile nel panorama nazionale e internazionale. 'Questo upgrade conferma in modo chiaro gli effetti del lavoro avviato fin dall'inizio della legislatura. Abbiamo fatto scelte nette, puntato sulla responsabilita' e riportato ordine in settori che per anni hanno pesato sui conti regionali. Il riconoscimento di Moody's non riguarda solo la dimensione finanziaria, ma parla anche del Lazio come istituzione che oggi si presenta con maggiore credibilita' sul piano internazionale. E' un risultato che rafforza la fiducia degli investitori e dimostra che la nostra Regione sta tornando un punto di riferimento affidabile', dichiara il presidente Francesco Rocca. Il nuovo upgrade del rating della Regione Lazio "premia i nostri sforzi. Abbiamo lavorato per ridurre un debito mostruoso ed investito senza crearne di nuovo.

Abbiamo reso piu' efficiente la spesa e, soprattutto, stiamo restituendo credibilita' alla Regione Lazio. Infatti, questo processo virtuoso non e' solo tecnico, ma ha un impatto diretto sulla reputazione del Lazio. Nel momento in cui Moody's riconosce che la gestione finanziaria e' solida e orientata al futuro, cambia il paradigma con cui la Regione Lazio viene percepita nel mondo imprenditoriale, istituzionale e sui mercati. Un decisivo passo avanti per restituire attrattivita' e competitivita', che si tradurranno in piu' investimenti, piu' opportunita' per imprese, piu' lavoro per i giovani e piu' ricchezza per i cittadini', afferma l'assessore al Bilancio, Giancarlo Righini.

