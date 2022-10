Lazio: mobilita', via libera a progetto "mobility as a service" con Roma Capitale

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 19 ott - La Giunta regionale del Lazio ha dato il suo ok al Protocollo d'intesa tra Regione e Roma Capitale per la collaborazione nell'ambito della realizzazione del progetto europeo "Mobility as A Service", un nuovo concetto di mobilita' previsto dal Pnrr che punta all'integrazione di molteplici servizi di trasporto pubblico e privato, accessibili all'utente finale attraverso un unico canale digitale. Il progetto mira a mettere a disposizione del cittadino un'unica app dalla quale prenotare autobus, car sharing, taxi, scooter, treni e altri mezzi di mobilita', in base alle proprie esigenze di viaggio all'interno della regione, pagando attraverso un solo account.

Dca

