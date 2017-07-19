Lazio: la Regione rafforza il Rome Technopole con 15 milioni di euro

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 lug - La Giunta regionale del Lazio ha approvato l'aggiornamento della Strategia territoriale 'Ecosistema dell'innovazione a Pietralata', confermando il sostegno al progetto Rome Technopole e rimodulando il finanziamento destinato al secondo lotto del Polo Tecnologico nell'ambito del PR Lazio FESR 2021-2027. Il provvedimento recepisce l'aggiornamento della Strategia approvata da Roma Capitale con 15 milioni di euro, destinati alla realizzazione del Lotto 2 del Polo Tecnologico e delle opere complementari. A breve sara' firmata la convenzione tra Regione Lazio e Roma Capitale che disciplina le modalita' di attuazione degli interventi, il trasferimento delle risorse e gli impegni delle parti.

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