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            Lazio: la Regione rafforza il Rome Technopole con 15 milioni di euro -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 lug - 'Con il finanziamento di ulteriori 15 milioni di euro destinati al Lotto 2 del Rome Technopole, dopo i quasi 7 milioni gia' investiti per il completamento del primo lotto, la Regione Lazio conferma con complessivi 22 milioni di euro il proprio impegno nella riqualificazione dell'area di Pietralata e nella costruzione di un grande polo europeo dedicato alla ricerca, all'innovazione e al trasferimento tecnologico' dichiara la vicepresidente della Regione Lazio, Roberta Angelilli. 'Il Rome Technopole rappresenta una delle infrastrutture strategiche su cui il Lazio punta per rafforzare la propria competitivita', valorizzando il patrimonio di ricerca delle universita' e dei centri scientifici e creando un ponte sempre piu' forte tra conoscenza, imprese e mercato. L'obiettivo e' costruire un ecosistema dell'innovazione capace di sostenere la crescita delle startup, delle PMI e delle grandi aziende, consolidando filiere tecnologiche strategiche e attirando nuovi investimenti', aggiunge Angelilli.

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            (RADIOCOR) 26-07-26 16:14:04 (0354)PA 5 NNNN

              
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            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            S.S. Lazio 1,58 +0,32 17.35.01 1,58 1,62 1,59


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