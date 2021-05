Lazio: K&iss, al via progetto di trasformazione digitale per imprese - FOCUS -3

Nuove strategie per rispondere a esigenze e ai cambiamenti (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 13 mag - 'Con le sfide aperte dalla globalizzazione e i nuovi scenari che si prospettano sul post-Covid, diventa sempre piu' indispensabile per le imprese riuscire a rimanere competitive sui mercati nazionali e internazionali, disegnando nuove strategie per rispondere alle esigenze e ai cambiamenti a cui stiamo assistendo a livello internazionale', hanno dichiarato gli assessori allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Universita', Ricerca, Start-Up e Innovazione, Paolo Orneli, e alla Transizione Ecologica e Trasformazione Digitale, Roberta Lombardi 'Ed e' anche con azioni di questo tipo che lavoriamo per dare forma al nuovo modello di sviluppo che dovra' caratterizzare l'economia del Lazio dei prossimi decenni', hanno concluso.

Dca

(RADIOCOR) 13-05-21 12:33:59 (0243)PA 5 NNNN