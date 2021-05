Lazio: K&iss, al via progetto di trasformazione digitale per imprese - FOCUS -2

A 60 imprese ulteriori servizi di digital coaching (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 13 mag - Le imprese interessate a partecipare devono registrarsi sulla piattaforma www.digitalazio.it e compilare un "Questionario di Self-Assessment" per ottenere il proprio posizionamento in termini di maturita' digitale. A disposizione di ciascuna impresa che avra' compilato il Questionario un percorso formativo gratuito di sessioni di formazione online, con video pillole su tematiche legate alla trasformazione digitale e con sessioni gratuite su temi come il cambiamento organizzativo tramite la digitalizzazione, la progettazione di servizi digitali, la gestione dei progetti e l'analisi dei dati aziendali, la sicurezza informatica e l'economia comportamentale. Inoltre, le imprese dovranno rispondere a ulteriori "Domande Motivazionali" per poter partecipare alla selezione delle 60 imprese che usufruiranno di ulteriori servizi specialistici di digital coaching.

Dca

(RADIOCOR) 13-05-21 12:33:14 (0242)PA 5 NNNN