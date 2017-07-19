Lazio: investimento di oltre 12,9 mln per nuova viabilita' di accesso ad Amatrice

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 lug - Un altro passo importante per la ricostruzione del centro storico di Amatrice. E' stata approvato il progetto di fattibilita' tecnica ed economica per la nuova viabilita' di accesso sud al centro storico. L'opera, attuata dall'Ufficio speciale per la ricostruzione e finanziata con un contributo di 6,5 milioni di euro, rappresenta un tassello fondamentale per migliorare l'accessibilita' dell'area. Il progetto prevede la realizzazione di una nuova strada di collegamento tra via Madonna della Porta e il tornare della Sr 260, in prossimita' dell'ospedale. Un'infrastruttura moderna, per un investimento complessivo di 12,9 milioni di euro, che prevede opere strutturali complesse, rotatorie di raccordo e interventi per la gestione delle acque meteoriche. La creazione di quello che puo' essere considerato un vero e proprio anello viario intorno al centro storico consentira' di alleggerire il traffico e migliorare la gestione della mobilita'.

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