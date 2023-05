Lazio: Intesa Sanpaolo, cresce il polo farmaceutico, nel 2022 export oltre 12 mld

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 18 mag - Il polo farmaceutico del Lazio, con 110 aziende e oltre 11 mila addetti, lo scorso anno ha superato i 12 miliardi di esportazioni con un peso di circa il 40% sul totale export regionale e una crescita tendenziale del 9,5% rispetto al 2021. E' uno dei dati che emergono dalla ricerca sui Distretti industriali e sui poli tecnologici del Lazio curata dalla Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo. La farmaceutica e' il primo comparto per export della regione (12,6 miliardi nel dettaglio) e per crescita (+9,5 miliardi dal 2008 ad oggi). Sebbene i livelli del 2019 del polo farmaceutico del Lazio non siano stati ancora del tutto recuperati (-5,6%, anche a causa della crescita record del 2019 che aveva segnato un +40% rispetto all'anno precedente), nel lungo periodo le vendite all'estero sono piu' che triplicate: erano 3,2 miliardi nel 2008. Tra le altre peculiarita' della regione, emerge dallo studio di Intesa Sanpaolo, vi e' l'elevata incidenza della R&S sul Pil (2% contro una media italiana ferma all'1,5 per cento) dovuta in maggior parte al settore pubblico. Vi e' inoltre una buona presenza di start up innovative (oltre 1.800) seconda regione italiana dopo la Lombardia. Il Lazio, inoltre, e' tra le prime regioni in Italia per indice di digitalizzazione (Desi 2022).

