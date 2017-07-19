Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Lazio: indennizzi a settore pesca per crisi Hormuz

            Dal 4 agosto manifestazioni di interesse (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 1 ago - La Regione Lazio comunica in una nota di avere approvato l'avviso pubblico (che sara' pubblicato sul Bur il 4 agosto) per la raccolta delle manifestazioni di interesse finalizzate alla concessione di indennizzi economici alle imprese della pesca e dell'acquacoltura che hanno subito un incremento dei costi di produzione a causa della crisi internazionale legata al conflitto in Medio Oriente. L'intervento - spiega la nota - si avvale di risorse del Fondo Europeo per gli Affari marittimi, pesca e acquacoltura (Feampa) 2021-2027 'e consentira' di quantificare il fabbisogno finanziario necessario per sostenere il comparto regionale, in vista dell'attivazione delle risorse previste dalla programmazione europea'. Le imprese interessate potranno presentare la propria manifestazione di interesse da martedi' 4 agosto e fino al 7 settembre 2026.

            com-fro.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 01-08-26 13:13:25 (0251)FOOD,PA 5 NNNN

              
            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            S.S. Lazio 1,50 -1,32 17.35.10 1,50 1,53 1,52


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.