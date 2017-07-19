Lazio: indennizzi a settore pesca per crisi Hormuz

Dal 4 agosto manifestazioni di interesse (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 1 ago - La Regione Lazio comunica in una nota di avere approvato l'avviso pubblico (che sara' pubblicato sul Bur il 4 agosto) per la raccolta delle manifestazioni di interesse finalizzate alla concessione di indennizzi economici alle imprese della pesca e dell'acquacoltura che hanno subito un incremento dei costi di produzione a causa della crisi internazionale legata al conflitto in Medio Oriente. L'intervento - spiega la nota - si avvale di risorse del Fondo Europeo per gli Affari marittimi, pesca e acquacoltura (Feampa) 2021-2027 'e consentira' di quantificare il fabbisogno finanziario necessario per sostenere il comparto regionale, in vista dell'attivazione delle risorse previste dalla programmazione europea'. Le imprese interessate potranno presentare la propria manifestazione di interesse da martedi' 4 agosto e fino al 7 settembre 2026.

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