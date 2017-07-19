Lazio: indennizzi a settore pesca per crisi Hormuz -2-
Misura contro aumento costi produzione (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 1 ago - 'Vogliamo essere pronti ad attivare nel piu' breve tempo possibile gli indennizzi previsti dal Feampa - afferma l'assessore all'Agricoltura, pesca e bilancio della Regione Lazio, Giancarlo Righini - affinche' nessuna impresa venga lasciata sola di fronte all'aumento dei costi di produzione'.
com-fro.
Gli ultimi video Radiocor
(RADIOCOR) 01-08-26 13:24:01 (0254)FOOD,PA 5 NNNN
|Nome
|Prezzo Ultimo Contratto
|Var %
|Ora
|Min oggi
|Max oggi
|Apertura
|S.S. Lazio
|1,50
|-1,32
|17.35.10
|1,50
|1,53
|1,52