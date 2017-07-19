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            Lazio: indennizzi a settore pesca per crisi Hormuz -2-

            Misura contro aumento costi produzione (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 1 ago - 'Vogliamo essere pronti ad attivare nel piu' breve tempo possibile gli indennizzi previsti dal Feampa - afferma l'assessore all'Agricoltura, pesca e bilancio della Regione Lazio, Giancarlo Righini - affinche' nessuna impresa venga lasciata sola di fronte all'aumento dei costi di produzione'.

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            (RADIOCOR) 01-08-26 13:24:01 (0254)FOOD,PA 5 NNNN

              
            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            S.S. Lazio 1,50 -1,32 17.35.10 1,50 1,53 1,52


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