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            Lazio: inaugurato a Termini nuovo infopoint turistico multimediale Regione

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 giu - La Regione Lazio ha dato il via alla nuova campagna di comunicazione per la promozione turistica. Infatti, e' stata inaugurata presso la galleria gommata della stazione Termini la nuova area engagement dedicata alla promozione, anche in chiave multimediale, del territorio regionale. All'evento hanno preso parte il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, l'assessore al Turismo, allo Sport e all'Ambiente, Elena Palazzo, e il presidente di Grandi Stazioni Retail, Paolo De Cesare. L'iniziativa segna l'avvio ufficiale del nuovo piano di promozione turistica della Regione Lazio nelle grandi stazioni ferroviarie italiane. Il progetto prevede una campagna nazionale all'interno delle 14 maggiori stazioni italiane, con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio turistico, culturale, ambientale ed enogastronomico del Lazio e promuovere borghi e aree interne meno conosciute.

            com-Dca.

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            (RADIOCOR) 07-06-26 13:31:19 (0221)PA 5 NNNN

              
            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            S.S. Lazio 1,58 +5,33 17.35.25 1,49 1,58 1,50


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