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            Lazio: inaugurato a Termini nuovo infopoint turistico multimediale Regione -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 giu - Il nuovo spazio inaugurato a Roma Termini sara' attivo per cinque mesi consecutivi e rappresentera' un vero e proprio infopoint multimediale e interattivo, pensato per coinvolgere i visitatori attraverso strumenti digitali innovativi e contenuti immersivi dedicati al territorio regionale. In tal modo si punta a fidelizzare il pubblico digital ampliando la platea di follower.Contestualmente, e' stato presentato anche il brand turistico della Regione Lazio, 'Visit Lazio', con il claim 'C'e' tutto un Lazio intorno'. La nuova identita' visiva accompagnera' le future campagne di comunicazione dedicate alla promozione del territorio ed e' stata pensata per descrivere la regione come un mosaico complesso, fatto di molte anime, raccontate con un linguaggio condiviso che valorizzi le diversita' dando spazio a ciascuna provincia.

            com-Dca.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 07-06-26 13:31:45 (0222)PA 5 NNNN

              
            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            S.S. Lazio 1,58 +5,33 17.35.25 1,49 1,58 1,50


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