Lazio: inaugurati ad Anagni casa e ospedale di comunita' con Paco

Frosinone nuova holding area pronto soccorso (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 giu - Prosegue il piano di investimenti della Regione Lazio per rafforzare la sanita' della provincia di Frosinone. Questa mattina, il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, accompagnato dal direttore generale della ASL di Frosinone, Arturo Cavaliere, ha inaugurato ad Anagni la Casa della Comunita', l'Ospedale di Comunita' e il PACO (Punto Oncologico di Accesso e Continuita' di Cura), con il Punto di Somministrazione dei Farmaci Antiblastici, e, a Frosinone la nuova Holding Area del Pronto Soccorso dello 'Spaziani'.Ad Anagni, la nuova Casa della Comunita' e l'Ospedale di Comunita' rappresentano un modello di assistenza di prossimita' che concentra in un unico presidio servizi sanitari, sociosanitari e percorsi di presa in carico per i pazienti fragili e cronici. Finanziati con oltre 3,5 milioni di euro di risorse PNRR, gli interventi hanno consentito di riqualificare gli spazi destinati agli ambulatori specialistici, ai servizi di continuita' assistenziale e alle attivita' territoriali, rafforzando la rete di prossimita' a servizio del Distretto Anagni-Alatri. A Frosinone, la nuova Holding Area del Pronto Soccorso dello 'Spaziani', finanziata con 4,5 milioni di euro di fondi del Giubileo, e' stata realizzata attraverso l'ampliamento dell'ospedale con un nuovo volume di circa 500 metri quadrati.

com-Dca.

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